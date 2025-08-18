Обойной фабрике в Балашихе исполнилось 25 лет

Компания ООО «КОФ „Палитра“» 18 августа отмечает значимую веху — 25 лет со дня основания. Балашихинская фабрика, расположенная в современном технопарке в микрорайоне Керамик, по праву считается предприятием № 1 в России по производству обоев.

За четверть века компания закрепила свои позиции как лидер отрасли, завоевав признание на российском и международном рынках.

«Палитра» вошла в историю как первая в России фабрика, начавшая выпуск виниловых обоев в 2002 году. Сегодня предприятие производит продукцию типа «вспененный винил» и «горячее тиснение» на бумажной и флизелиновой основе, ежегодно пополняя ассортимент более чем 1000 новинками. Максимальная производственная мощность достигает 30 миллионов еврорулонов в год, что позволяет удовлетворять спрос как в России, так и за ее пределами.

Технопарк «Палитра» — это современный комплекс, включающий корпуса для производства, склады сырья и готовой продукции, передовую техническую лабораторию и офисные здания. Обои фабрики экспортируют в 23 страны, а дилерская сеть насчитывает более 300 крупных компаний, обеспечивая доставку рулонов в любую точку мира. В 2022 году завод перешел на использование сырья от поставщиков из России и стран ближнего зарубежья, что подчеркивает ее адаптивность к современным реалиям.

Экологичность — один из ключевых приоритетов компании. Вся продукция соответствует строгим российским и европейским санитарным стандартам. Выбросы минимизируют благодаря трем регенеративным немецким очистительным установкам, которые также обеспечивают отопление помещений фабрики. Все это делает производство максимально экологичным.

Виниловые обои «Палитра» заслужили мировое признание благодаря качеству и дизайну, продукция занимает лидирующие позиции на рынке. Фабрика трижды становилась призером престижной премии MosBuild Awards в номинациях «Дизайн стенда» и «Обои».