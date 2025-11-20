Обойная фабрика «Палитра» в Балашихе провела экскурсию для бойцов СВО

Обойная фабрика «Палитра» в Балашихе провела экскурсию для участников СВО и из семей. Гости узнали об условиях труда, обучении и возможности трудоустройства, а также изучили работу предприятия.

Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм». По ней на предприятиях региона проводят экскурсии для знакомства с производственными цехами и оборудованием.

«В нашей команде работают квалифицированные сотрудники. Если приходят люди, которые начинают с нуля, мы обучаем. У нас в компании есть своя система наставничества и мотивации, которые позволяют взять на работу новых сотрудникам без опыта, помочь им перенять опыт и освоить новую профессию», — рассказала руководитель кадровой службы Ирина Тарасова.

Экскурсии для участников СВО проводят по инициативе правительства Подмосковья.