Обновленный зал для читателей открыли в библиотеке Дзержинского

В библиотеке-общественном центре имени Ярослава Смелякова в Дзержинском завершили ремонт помещения взрослого абонемента. После обновления пространство стало более современным и удобным для посетителей.

В рамках работ заменили напольное покрытие, выровняли и покрасили стены, обновили потолок, отреставрировали лепнину, установили новые батареи и светильники. Также в зале появились новые книжные стеллажи.

Помещение оформили в светло-серых тонах, что позволило визуально расширить пространство. Новая цветовая гамма также помогла объединить интерьер взрослого и детского отделений библиотеки.

«По цветовому решению помещение взрослого абонемента сейчас идеально сочетается с детским. В итоге получилось единое пространство — красивое, светлое, современное и уютное. Новые стеллажи уже заняли свои места. Осталось завершить расстановку книг», — рассказала заведующая библиотекой Анастасия Устинова.

Библиотеку на улице Академика Жукова в Дзержинском посещают более 6 тысяч читателей. Здесь проходят мероприятия для детей школьного и дошкольного возраста, а также встречи для участников проекта «Активное долголетие».

29 августа в библиотеках городского округа Люберцы состоятся Дни открытых дверей. Посетить мероприятия смогут все желающие.