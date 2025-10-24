Обновленный стадион «Труд» откроют в Люберцах на следующей неделе

Капитальный ремонт стадиона «Труд» в Малаховке городского округа Люберцы вышел на заключительный этап. Сейчас реконструкцию завершили на 99%.

Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский рассказал, что специалисты полностью обустроили футбольное поле, установили табло и трибуны.

«Завершают работы и на остальных секторах стадиона. Рабочие уложили верхний слой беговых дорожек, полностью обустроили и наладили освещение по периметру стадиона, установили комфортные раздевалки для игроков», — отметил Сергей Стрекаловский.

До конца следующей недели специалисты сделают разметку в зоне легкоатлетического ядра и завершат работы на площадке для выполнения норм ГТО.

Он также пригласил болельщиков на игру 1/8 финала Кубка городского округа Люберцы по футболу между бронзовым и серебряным призерами Первенства — командами Спортивной школы олимпийского резерва «Орбита» и футбольного клуба «Малаховка».

Отметим, реконструкцию объекта проводят благодаря региональной госпрограмме «Спорт Подмосковья».