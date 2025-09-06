Обновленный спортивный стадион открыли в гимназии № 3 в Дубне

В гимназии № 3 городского округа Дубна прошла торжественная церемония открытия многофункциональной площадки для уроков физкультуры и занятий разными видами спорта. Проект реализовали благодаря губернаторской программе «Открытый стадион» — вечером он будет доступен для всех жителей.

Первыми площадку протестировали каратисты и чирлидеры. Там также провели турниры по мини-футболу, баскетболу и волейболу. По словам одиннадцатиклассника гимназии № 3 Никиты Фомина, для ребят открытие стадиона — это большой праздник.

«Сейчас в свободное от уроков время будем постоянно собираться здесь, играть в футбол, баскетбол», — добавил он.

Преподаватель физкультуры Василий Червяков в торжественной обстановке получил ключ от стадиона. Ему также предоставили возможность первым забить мяч в футбольные ворота.

«Слов нет, как я благодарен всем, кто подарил нам такой комплекс. Мы хотим, чтобы ребята повышали результаты. Это все для будущего наших детей», — сказал Василий Червяков.

Как рассказал глава Дубны Максим Тихомиров, футбольное поле оснастили искусственным покрытием. Также на стадионе появились площадки для баскетбола и волейбола, тренажеры, беговые дорожки и освещение. Там смогут заниматься не только ученики гимназии № 3, но и жители Дубны всех возрастов.

«Проект реализовали в рамках губернаторской программы „Открытый стадион“, а это значит, что вечером площадка будет доступна для всех жителей. Приходите заниматься спортом всей семьей!» — пригласил глава Дубны Максим Тихомиров.