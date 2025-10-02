Обновленный роддом открыли в Химках

На мероприятии он также побеседовал с врачами.

«Каждый год в Подмосковье рождаются более 70 тысяч малышей. Наша задача — продолжать развивать систему родовспоможения, создавать максимально комфортные условия для будущих мам. Спасибо всем врачам и медсестрам за ваш нелегкий, но такой важный труд! Вы встречаете самое главное — жизнь», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В роддоме появились индивидуальные палаты, где мама может находиться вместе с ребенком, а также три отдельные приемные для беременных, рожениц и гинекологических пациентов. Помимо этого, там оборудовали отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также изолированный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями.

«Это долгожданное событие для нашего городского округа! Благодарим губернатора Андрея Воробьева за поддержку. Поздравляем коллектив Химкинской клинической больницы — главного врача Владислава Мирзонова, заведующего роддомом Согомона Казарьяна, врачей, акушерок, анестезиологов и других специалистов. Пусть в обновленном роддоме всегда царят счастье и любовь!» — сказала глава Химок Елена Землякова.

После завершения ремонта медицинское учреждение уже приступило к работе. Врачи в день открытия успели принять двое родов, на свет появились мальчики.

«В рамках программы губернатора по перезагрузке стационаров роддом почти полностью перестроен и соответствует современным требованиям. Мы сохранили коечный фонд, но при этом существенно изменили условия пребывания. Также у нас есть палата семейных родов, где есть возможность находиться с мужем. Новое оборудование, безусловно, помогает оказывать высококвалифицированную помощь, но, конечно, нашей визитной карточкой всегда были „золотые руки“ наших сотрудников», — отметил главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.