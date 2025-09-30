Обновленный пищеблок заработал в школе № 1 в Дубне

В школе № 1 в Дубне после ремонта открыли пищеблок, который теперь соответствует всем современным стандартам. Цеха там разделили на холодный овощной и мясной, их оборудовали конвектоматами, котлами, мясорубками и другой кухонной техникой.

Благодаря чему повара работают более быстро и качественно.

Отметим, что с этого года в школе № 1 разработали новое меню. По словам директора школы № 1 в Дубне Александра Руденко, оно максимально приближено к тому, что дети потребляют в обычной жизни: и блины, и круассаны, и хлопья.

«Для нас это, может, не очень привычно, но востребовано детьми — ребята все съедают. Выросло число обедающих и завтракающих», — добавил Александр Руденко.

Помимо этого, школьники могут полакомиться йогуртами, супом минестроне, рублеными шницелями, наггетсами и рыбными палочками. В рамках федерального проекта все ученики начальных классов получают бесплатное питание.

«Школа № 1 — старейшая в Дубне. В прошлом году мы сделали в ней капитальный ремонт по президентской программе. Это позволило увеличить площадь пищеблока и зала для приема пищи», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.