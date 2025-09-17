Обновленный парк «Дружба» в Люберцах откроют 20 сентября

В Люберцах завершается масштабная реконструкция парка «Дружба», который находится у живописного озера Черное. Как сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья, завершить все работы планируют в сентябре 2025 года, а торжественное открытие территории запланировано на 20 число.

Площадь парка — 41,3 гектара. Из них 23 гектара занимает озеро, а еще 18,3 гектара — благоустроенная набережная. Проект реализуют для жителей новых микрорайонов. Ожидается, что парк станет удобным и современным местом отдыха.

Главной изюминкой территории станет мост, который соединит южный и северный берега озера. Он будет оборудован удобными перилами и системой видеонаблюдения. Сейчас в парке делают настил, амфитеатр, лестницы, укрепляют берега габионами, укладывают плитку, занимаются озеленением, ставят малые архитектурные формы и ограждения, проводят инженерные сети и освещение.

Для посетителей всех возрастов предусмотрят современные детские и спортивные площадки, смотровые зоны и уютные места отдыха у воды. За безопасность будут отвечать камеры и новая система освещения.

Реконструкция проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». После открытия парк станет новым центром притяжения для жителей и гостей Люберец.