Обновленный памятник танку САУ-76 в Мытищах установят на новом месте

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне памятник танку САУ-76 в Мытищах займет новое место на Ярославском шоссе, дом 23, строение 1. Рядом с ним будет расположена легендарная ЗСУ «Шилка», также произведенная на Мытищинском машиностроительном заводе.

В годы Великой Отечественной войны Мытищинский машиностроительный завод играл важнейшую роль в обеспечении фронта военной продукцией. Среди изделий завода были бронепоезда, минометные снаряды, противотанковые ежи, авиабомбы и, начиная с 1943 года, самоходные артиллерийские установки САУ-76. Эти машины стали участниками ключевых сражений, включая битву на Курской дуге, и были высоко оценены Родиной: завод был удостоен ордена Отечественной войны I степени, а многие его сотрудники получили государственные награды.

Долгое время памятник одной из таких боевых машин находился у здания заводоуправления. Недавно он был демонтирован для реставрации, и теперь обновленный монумент готовится к возвращению.

Этот памятник станет не только данью уважения подвигу заводчан, но и напоминанием о героическом вкладе Мытищ в Победу.