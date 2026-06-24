Обновленный памятник юным героям войны открыли на территории школы в Люберцах

В поселке Малаховка городского округа Люберцы на территории школы № 52 открыли обновленный мемориал «Неизвестным мальчишкам и девчонкам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны». Церемония прошла 22 июня в День памяти и скорби.

Памятник был установлен в 1967 году, однако со временем пришел в аварийное состояние. Его демонтировали и передали на хранение, после чего он более 30 лет находился в школьном помещении. Спустя десятилетия к восстановлению мемориала вернулись педагоги и выпускники школы, которые инициировали его реставрацию и возврат на прежнее место.

Обновленный монумент установили на территории образовательного учреждения. Он посвящен детям и подросткам, которые участвовали в боевых действиях или помогали фронту в годы войны. Мемориал стал частью школьного пространства памяти.



«Обновленный мемориал — важное место памяти о подвигах наших предков и о павших люберчанах. Спасибо всем, кто вложил в этот мемориал частицу своей души», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В годы Великой Отечественной войны тысячи подростков участвовали в сопротивлении. Они сражались в партизанских отрядах, подполье, на фронте и работали в тылу наравне со взрослыми.