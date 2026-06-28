Обновленный «Летний театр» открылся в Люберцах

27 июня в парке в Малаховке показали театральную постановку на сцене отреставрированного арт-объекта. Место отдыха со сценой и амфитеатром восстановили по сохранившимся эскизам 1911 года с сохранением первоначального вида.

В парке также обустроили тропиночную сеть, установили детскую и спортивную площадки, площадки для выгула собак, памп-трек, опоры освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Парк получил вторую жизнь при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура жизни».

Глава округа Владимир Волков поблагодарил рабочую группу жителей за активное участие в реализации проекта и сопровождение на всех этапах.

Парк основан в XIX веке. В разные годы на сцене «Летнего театра» выступали Фаина Раневская, Федор Шаляпин и другие известные артисты.