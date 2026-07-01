Обновленный летний парк открыли в поселке Малаховке в Люберцах
В поселке Малаховка после масштабного благоустройства распахнул свои двери обновленный Летний парк. Впервые там состоялся бал выпускников.
Парк полностью преобразился: обновлены пешеходные маршруты, установлены детские и спортивные зоны. Но главное — восстановлен Летний театр, построенный еще до революции. В 1999 году он сгорел, и его воссоздали по старым эскизам, вернув поселку культурное сердце.
Торжественное открытие парка превратилось в настоящий театральный променад. Тут были ходулисты, живые статуи, мимы, мастер-классы по аквагриму, детский спектакль и концерт.
«Парк получил это обновление по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он нас поддержал с предложением по восстановлению этого культурного места. Это генетический код Малаховки, нашего города, округа», — отметил глава Люберец Владимир Волков.
Теперь Летний парк — это не просто зеленая зона, а живое пространство, где история переплетается с современностью. Здесь ждут всех, кто хочет разделить радость обновления. Новая глава Малаховки только начинается, и она открыта для каждого.