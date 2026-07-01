Обновленный летний парк открыли в поселке Малаховке в Люберцах

В поселке Малаховка после масштабного благоустройства распахнул свои двери обновленный Летний парк. Впервые там состоялся бал выпускников.

Парк полностью преобразился: обновлены пешеходные маршруты, установлены детские и спортивные зоны. Но главное — восстановлен Летний театр, построенный еще до революции. В 1999 году он сгорел, и его воссоздали по старым эскизам, вернув поселку культурное сердце.

Торжественное открытие парка превратилось в настоящий театральный променад. Тут были ходулисты, живые статуи, мимы, мастер-классы по аквагриму, детский спектакль и концерт.