Обновленный Летний парк откроют в Люберцах к началу лета

В поселке Малаховка городского округа Люберцы продолжается благоустройство Летнего парка. На территории уже появились новые пешеходные дорожки, освещение, камеры видеонаблюдения, детские и спортивные площадки, памп-трек и зоны отдыха.

Главный акцент благоустройства сделан на Летнем театре, в котором более ста лет назад звучал голос Федора Шаляпина и аплодировали Фаине Раневской. Театр воссоздают на том самом историческом месте, по архивным эскизам, стараясь максимально точно передать облик утраченного здания начала XX века.

В парке также появятся крытая сцена, амфитеатр и пространство для концертов и городских мероприятий. Как и прежде, общественное пространство станет точкой притяжения — местом, где встречаются культура, история и современная жизнь.

Завершить работы планируют раньше срока — уже к концу мая.