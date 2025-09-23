Обновленный карильон установили на главном корпусе университета в Дубне

Отреставрированный музыкальный инструмент вернули на стену главного корпуса университета в Дубне. В ближайшее время электронику часового механизма настроят, чтобы колокола исполняли музыку.

Карильон появился в образовательном учреждении в 2000 году. Восстановлением механизма занимался один из выпускников университета «Дубна»: ранее он же помог с запуском карильона на здании Хоровой школы мальчиков и юношей. Инженеры тщательно отремонтировали управляющую электронику механизма. Карильон перевесили так, чтобы его не перекрывали ели, высаженные первыми студентами университета.

Исполняющая обязанности проректора университета «Дубна» Оксана Крейдер рассказала, что композитору передали варианты мелодий, которые будет играть карильон. Среди них гимн России, «Подмосковные вечера», Всемирный гимн студенчества, и другие.

«Предполагается, что каждые три часа будет смена музыки, чтобы не надоедало, а также думаем, что сможем использовать звон карильона на торжественных мероприятиях», — отметила Оксана Крейдер.

Ожидается, что колокола карильона зазвучат к началу октября в честь дня рождения вуза.