Обновленный кабинет компьютерной томографии открылся в Балашихе

В филиале № 3 Балашихинской больницы открылся обновленный кабинет компьютерной томографии, оснащенный современным мультиспиральным томографом с разрешением 128 срезов. Новое оборудование позволяет проводить широкий спектр исследований, включая диагностику органов грудной и брюшной полости, а также сложные процедуры с внутривенным болюсным контрастированием.

Благодаря передовым технологиям время обследований сокращается, а лучевая нагрузка на пациентов значительно снижается, что особенно важно для экстренной диагностики.

Кабинет создан в поддержку нового Первичного сосудистого отделения, специализирующегося на лечении острых нарушений мозгового кровообращения. Высокоточная и быстрая диагностика помогает врачам оперативно определять тактику лечения.

В сутки кабинет может проводить до 50 исследований, что повышает доступность и эффективность медицинской помощи для жителей Балашихи и соседних районов.

Открытие кабинета стало очередным шагом в модернизации здравоохранения городского округа, направленной на улучшение качества медицинских услуг и обеспечение жителей передовой диагностикой.