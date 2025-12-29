Обновленный Дом культуры открыли в Шатуре
В селе Петровском муниципального округа Шатура после масштабной реконструкции открыли Дом культуры имени Нариманова. Для учащихся местной школы там провели новогоднюю елку.
Сказочные герои поздравили малышей и их родителей с наступающим праздником.
Здание учреждения обновили по государственной программе «Культура и туризм Подмосковья». Там отремонтировали холл, фойе, хореографический и зрительный залы, пространства для занятий. Помимо этого, закупили новую технику и оборудование.
Начальник управления культуры и туризма администрации муниципального округа Шатура Лидия Сапарина и директор Дома культуры имени Нариманова Елена Хатакова оценили результаты работы.
Отметим, что творческие кружки учреждения посещают 280 детей. Теперь занятия будут проходит в комфортных условиях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что с января в регионе открыли почти четыре тысячи кружков для детей.