Обновленный Дом культуры открыли в Шатуре

В селе Петровском муниципального округа Шатура после масштабной реконструкции открыли Дом культуры имени Нариманова. Для учащихся местной школы там провели новогоднюю елку.

Сказочные герои поздравили малышей и их родителей с наступающим праздником.

Здание учреждения обновили по государственной программе «Культура и туризм Подмосковья». Там отремонтировали холл, фойе, хореографический и зрительный залы, пространства для занятий. Помимо этого, закупили новую технику и оборудование.

Начальник управления культуры и туризма администрации муниципального округа Шатура Лидия Сапарина и директор Дома культуры имени Нариманова Елена Хатакова оценили результаты работы.

Отметим, что творческие кружки учреждения посещают 280 детей. Теперь занятия будут проходит в комфортных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что с января в регионе открыли почти четыре тысячи кружков для детей.