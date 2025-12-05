Обновленные скверы украсили к Новому году в Ногинске

Скверы, парки и общественные пространства Богородского округа уже сверкают украшениями, готовясь встретить главный зимний праздник. В этом году провели комплексное благоустройство скверов Ногина и Карла Маркса в городе Ногинск.

Специалисты управления архитектуры включили данные территории в общую концепцию светового новогоднего оформления города. Для каждого объекта был разработан и применен индивидуальный подход в части использования световых элементов.

Так, в сквере Ногина деревья украсили новыми свисающими световыми элементами со звездами и шарами. А в сквере Карла Маркса разместили новые объемные световые консоли на опорах освещения. Также впервые была установлена новогодняя ель перед зданием железнодорожного вокзала. Свет и яркость в вечерние часы создают особую атмосферу.

Благодаря праздничной иллюминации гостям и жителям города приятнее проводить время на прогулках по нарядным улицам в темное время суток. Подсветка создает новогоднее настроение и добавляет красок в традиционные городские пейзажи.