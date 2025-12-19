Обновленную теннисную площадку открыли в Балашихе

Работы по благоустройству теннисной площадки завершили в Балашихе. Торжественное открытие состоялось 18 декабря.

В мероприятии приняли участие депутат Совета депутатов городского округа и директор спортивного комплекса «Союз» Антон Орешков, заслуженный мастер спорта России по самбо Денис Давыдов и жители микрорайона.

Теннисные корты на этом месте были построены в 1975 году. Инициативу их обновления подняли сами жители во время обхода территории администрацией совместно с главой округа Сергеем Юровым.

«Проект реализован в короткие сроки — примерно за полгода с момента общения с жителями. Все ключевые решения принимались с учетом их пожеланий», — отметил Антон Орешков.

В рамках благоустройства выполнено асфальтовое покрытие с подложкой, установлено ограждение высотой четыре метра, смонтировано освещение и оборудованы две тренировочные стенки для самостоятельных занятий. Общая площадь спортивной зоны составляет 1,6 тысячи квадратных метров.

«Здесь на протяжении десятилетий занимались любители тенниса. Для нас принципиально важно, что объект сохранен именно как специализированный теннисный корт и полностью восстановлен», — подчеркнул Денис Давыдов.

Обновленные корты доступны для занятий круглый год и уже используются жителями микрорайона.