Обновленную поликлинику открыли в поселке Малино в Ступине
В поселке Малино после капитального ремонта открыли обновленную поликлинику. Теперь более четырех тысяч местных жителей могут получать медицинскую помощь рядом с домом, без поездок в город.
Здание полностью перестроили внутри и снаружи. Капитальный ремонт затронул фундамент, несущие конструкции и кровлю. Фасад утеплили, заменили окна и двери на энергоэффективные. Полностью обновили инженерные сети: отопление, вентиляцию, электрику, водоснабжение и канализацию. Внутри создали современный интерьер, продумали навигацию для пациентов и установили новую мебель.
На открытии поликлиники присутствовали глава округа Сергей Мужальских и заместитель министра здравоохранения Подмосковья Наталья Говорушкина, которые осмотрели отремонтированные помещения. Прилегающую территорию тоже благоустроили: заасфальтировали дорожки и провели озеленение.
Поликлиника оснащена новейшей диагностической и лечебной техникой, что позволяет проводить качественные консультации и назначать эффективное лечение. Для пациентов ведут прием терапевты, врачи общей практики, а также узкие специалисты: хирург, гинеколог, дерматовенеролог и стоматологи. Работает кабинет неотложной помощи.
«Уверен, что новая поликлиника станет не только современным медицинским учреждением, но и местом, где каждый человек будет чувствовать заботу, внимание и уверенность в том, что ему всегда готовы помочь», — сказал Сергей Мужальских.