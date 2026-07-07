Обновленную поликлинику открыли в поселке Малино в Ступине

В поселке Малино после капитального ремонта открыли обновленную поликлинику. Теперь более четырех тысяч местных жителей могут получать медицинскую помощь рядом с домом, без поездок в город.

Здание полностью перестроили внутри и снаружи. Капитальный ремонт затронул фундамент, несущие конструкции и кровлю. Фасад утеплили, заменили окна и двери на энергоэффективные. Полностью обновили инженерные сети: отопление, вентиляцию, электрику, водоснабжение и канализацию. Внутри создали современный интерьер, продумали навигацию для пациентов и установили новую мебель.

На открытии поликлиники присутствовали глава округа Сергей Мужальских и заместитель министра здравоохранения Подмосковья Наталья Говорушкина, которые осмотрели отремонтированные помещения. Прилегающую территорию тоже благоустроили: заасфальтировали дорожки и провели озеленение.