Обновленную площадь Карла Маркса в Талдоме откроют в сентябре

В Талдоме завершился первый этап реконструкции площади Карлам Маркса. Открыть пространство для посетителей планируют в сентябре, сообщили в подмосковном Минблаге.

Специалисты демонтировали старую брусчатку, удалили аварийные деревья и посадили новые. Также на площади построили современный фонтан. После открытия он станет не только декоративным элементом центра города, но и функциональной зоной отдыха.

Площадь превратится в современную пешеходную зону. Архитектура получит подсветку, которая создаст уютную атмосферу пространства в вечернее время. Живописности добавят фигурные кустарники и цветочные композиции.

Также для жителей и гостей города поставят комфортные лавочки и оборудуют точки заряда мобильных устройств. Для культурного обогащения будут размещены исторические плакаты о значимых событиях и личностях, связанных с Талдомом.