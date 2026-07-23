Обновленную гимназию № 5 откроют в Люберцах к 1 сентября

Капитальный ремонт гимназии № 5 «Интеллект» в Дзержинском городского округа Люберцы близится к завершению. Ход работ проверили глава муниципалитета Владимир Волков, представители родительского сообщества и педагоги школы.

Гимназия — крупнейший объект образования в Дзержинском, вошедший в государственную программу капитального ремонта 2026 года при поддержке губернатора Московской области.

В ходе работ специалисты полностью заменили кровлю и инженерные коммуникации. Сейчас завершается монтаж фасада, продолжаются внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Одним из заметных изменений стало обновление бассейна: в помещении появились дополнительные окна, благодаря чему оно стало более светлым. Также восстановлен зал для занятий хореографией.

При проведении ремонта подрядчик учел пожелания педагогов и родителей сохранить исторические деревянные панно в актовом зале. Их отреставрировали, и в ближайшее время они вернутся на прежнее место.

«Важно, что деревянные панно на стенах актового зала по просьбам педагогов и родителей сохранили. Подрядчик их отреставрировал, в ближайшее время они вернутся на свое историческое место», — отметил Владимир Волков.

Полностью обновленная гимназия № 5 «Интеллект» примет учеников 1 сентября 2026 года.