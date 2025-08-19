Обновленную гимназию № 23 в Химках откроют ко Дню знаний

Капитальный ремонт во втором корпусе гимназии № 23 городского округа Химки сейчас находится на заключительном этапе. Уже первого сентября образовательное учреждение примет учеников.

Строители отремонтировали фасад здания, заменили кровлю, инженерную систему, окна и двери. Помимо этого, они обновили сантехнику и входную группу. Изменения коснулись и двора школы.

Корпус гимназии рассчитан на 250 мест. Здесь будут проводить уроки для самых юных жителей округа — учеников начальных классов.

«Для комфортных занятий продумали все до мелочей — от гардероба, где дети смогут оставлять верхнюю одежду и обувь, до рекреаций, где можно отдохнуть и пообщаться в перерывах между уроками. Все для комфорта наших школьников», — рассказала директор гимназии № 23 Олеся Климачева.

Отметим, что в новом учебном году в школе откроют математический класс на уровне начального общего образования. Ребята смогут углубленно знакомиться с предметом с первых лет.