Обновленную детскую площадку открыли в сквере 200-летия в Подольске

В сквере 200-летия Подольска открыли комфортную и современную детскую площадку в тематике «Арифметика». Площадь новой игровой зоны составила 200 квадратных метров.

В ходе полной реконструкции специалисты провели масштабное обновление: заменили покрытие на современное и безопасное, установили новые игровые элементы. Теперь юные посетители могут наслаждаться обновленной горкой, качелями, гимнастическим и игровым комплексами.

Это 14-я обновленная детская площадка в городском округе, созданная в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной современной городской среды».

Качество работ оценили депутаты горсовета. Вместе с ребятами они перерезали красную ленточку и дали начало празднику в честь открытия.

Кроме того, сотрудники культурно-просветительского центра «Дубровицы» провели для ребят активные игры и конкурсы с призами.