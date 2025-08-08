Обновленную детскую площадку открыли в микрорайоне Межшоссейный в Подольске

На торжественном открытии детской площадки провели праздник для детей. Ребятам как главным виновникам торжества предложили перерезать красную ленточку.
Во дворе домов на улице Литейной и 50 лет ВЛКСМ на площади в 200 квадратных метров установили новый игровой комплекс, гимнастические элементы, качели. Для безопасности детей сделали прорезиненное покрытие, а для удобства родителей — лавочки.
Традиционно для юных подольчан организовали праздник в честь открытия нового пространства. Оценить удобство детской площадки пришли депутаты окружного совета Денис Бесогонов и Андрей Филимонов.
Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что до конца этого года по муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды» обновят еще семь игровых зон для подрастающего поколения.
