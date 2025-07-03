Обновленную детскую площадку открыли на Центральной улице в селе Макеево

Современная игровая зона для детей появилась в одном из населенных пунктов Зарайска. Площадку, построенную почти 10 лет назад, модернизировали по новым стандартам.

Территорию в 450 квадратных метров оборудовали в 2016 году по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Чтобы вновь привести ее в качественный вид, площадку включили в региональную программу обновления игровых зон на 2025 год.

Работы здесь стартовали в начале этого лета. Специалисты заменили резиновое покрытие, установили большой игровой комплекс, новые лавочки и урны. Ограждение также обновили.

«Мы рады видеть, что наши юные жители уже успели оценить все достоинства обновленной площадки. Это место станет любимым для игр и общения», — прокомментировал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее мы рассказывали о том, что новый жилой комплекс для переселенцев из аварийных домов построят в Зарайске.