Обновленная выставка «Мытищи. Герои» открылась в парке Мира

Выставка о героях Великой Отечественной войны открылась в парке Мира в Мытищах. На Аллее героев размещено 48 информационных стендов с портретами и биографиями Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы.

Все они тесно связаны с округом: кто-то родился в Мытищах или учился здесь, кто-то трудился на предприятиях в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Каждый из этих героев своим мужеством и подвигом приближал долгожданную Победу над фашизмом.

Приближается один из самых значимых праздников для нашей страны — День Победы. В этот день переплетаются радость и скорбь. Нет в России семьи, которую бы не затронула война. С каждым годом участников тех страшных событий становится все меньше, поэтому так важно сохранить память о защитниках Родины и передать ее будущим поколениям.