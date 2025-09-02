Обновленная гимназия № 5 открылась в Люберцах

В Люберцах на Октябрьском проспекте после капитального ремонта открылась гимназия № 5. Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети».

Здание площадью 3,8 тысячи квадратных метров полностью обновили: отремонтировали крышу и фасад, обустроили входы, заменили системы отопления, вентиляции и канализации, выполнили внутренние работы. Территорию вокруг школы благоустроили, в классы поставили новую мебель и современное оборудование.

1 сентября гимназия встретила учеников после ремонта. Для первоклассников этот День знаний стал особенно важным — они пришли на свою первую школьную линейку в обновленное здание и теперь будут учиться в светлых и уютных классах.