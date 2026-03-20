Минэнергетики Подмосковья напомнило о важности замены кабелей

Ровно 25 лет назад в Московской области были проложены первые волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). В начале 2000-х годов они стали настоящим прорывом и символом новой эры телекоммуникаций. Однако теперь, когда нормативный срок эксплуатации подходит к концу, возникает необходимость в их замене.

Современные ВОЛС обладают значительно большей емкостью и обеспечивают стабильность сигнала даже в часы пиковых нагрузок. Они позволяют внедрять интеллектуальные системы мониторинга, которые дают возможность отслеживать состояние сети в реальном времени и прогнозировать угрозы.

ПАО «Россети Московский регион» занимает открытую позицию на пороге глобального обновления волоконно-оптической инфраструктуры. Стратегическая задача энергетиков — обеспечить цивилизованный характер модернизации с минимальными издержками для рынка. Компания готова оперативно согласовывать заявки операторов связи на обновление сетей и совершенствовать сервисы технологического присоединения.

На сегодняшний день в зоне ответственности «Россети Московский регион» договорные отношения поддерживаются с 277 операторами связи. Лишь 22 провайдера продолжают работу вне правового поля, что подчеркивает высокий уровень консолидации добросовестных участников рынка.