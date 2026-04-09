Обновление школы №6 в Балашихе завершится в 2026 году

В подмосковной Балашихе в микрорайоне Саввино на улице 1 Мая продолжается комплексное обновление средней общеобразовательной школы № 6. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить проект планируется в 2026 году.

На данный момент в школе ведутся отделочные, фасадные и кровельные работы. Специалисты занимаются монтажом оконных блоков. В работах участвуют 15 специалистов.

Общая площадь образовательного учреждения — 1216,3 квадратных метра. В ходе ремонта будет проведена полная замена инженерных систем: отопления, вентиляции, канализации. Также будет установлено новое сантехническое оборудование. После ремонта школа получит новую мебель и современное оборудование. Территория вокруг школы также будет благоустроена.