Обновление парка «Волкуша» завершилось в Лыткарине

Завершен масштабный проект комплексного благоустройства лесопарковой и пляжной зоны лыткаринского карьера «Волкуша». После масштабной реконструкции здесь были созданы благоустроенные дорожки и тропинки.

Для юных посетителей оборудованы детские площадки с безопасным покрытием и разнообразными игровыми элементами. Любители активного образа жизни оценят спортивные площадки с тренажерами, футбольное поле, а также зоны для активного отдыха. На берегу карьера появился оборудованный пляж с песком, лежаками и зонтиками, а также водными аттракционами.

«Лесопарк стал излюбленным местом для семейного отдыха и летнего досуга не только для жителей Лыткарина, но и для многих жителей Московской области. Чистый воздух, живописные пейзажи и разнообразные возможности для активного и спокойного отдыха привлекают сюда тысячи посетителей в любое время года», — сообщил представитель подрядчика.

Особое внимание было уделено модернизации трехкилометровой части лыжной трассы, которая теперь функционирует круглый год. Летом здесь проходят занятия лыжероллеров, а зимой, когда выпадает снег, трасса становится местом для лыжных тренировок.