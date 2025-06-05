Обновление парка «Дубрава» в Подольске завершат к концу 2025 года

Благоустройство общественной территории продолжается в микрорайоне Климовск. Работы выполнены уже на 70%.

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что уже завершено возведение помещений под кафе и фуд-корты, обустроены детские игровые зоны. Специалисты доделывают смотровую площадку, монтируют сцену и заканчивают реконструкцию центральной части территории. В парке появятся площадки для воркаута, настольного тенниса, баскетбола и футбола, оснащенные современным оборудованием.

Работы проводят по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Для безопасности посетителей предусмотрена система видеонаблюдения и современное освещение. В процессе формирования находится новая сеть маршрутов. Разбивают удобные пешеходные дорожки в лесной зоне, все дороги и тропы выкладывают плиткой. Обустраивают велотреки и готовят место под лыжные трассы для зимнего отдыха.

«Делаем все, чтобы обновленный парк открыл свои двери как можно быстрее», — сказал Григорий Артамонов. Завершить работы планируют в конце 2025 года.