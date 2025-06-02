Обновление фасада началось в школе № 4 в Красноармейске

В школе № 4 Красноармейска в Пушкино стартовали работы по обновлению фасада и капитальному ремонту учебного корпуса. Отремонтированное здание школы, расположенной на улице Новая Жизнь, планируется торжественно открыть уже 1 сентября.

На данный момент завершены работы по демонтажу старых конструкций, установлены новые внутренние перегородки, выполнено выравнивание полов методом стяжки. В коридорах и классах уже уложена керамогранитная плитка, а замена окон и остекление здания выполнена на 90%. В настоящее время рабочие занимаются монтажом фасадной плитки.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Площадь обновляемого здания превышает 5,4 тысячи квадратных метров. В ходе капитального ремонта фасад полностью обновится, будут заменены инженерные сети, радиаторы отопления и сантехническое оборудование, окна и двери. Также предусмотрена внутренняя отделка помещений, работы по кровле, модернизация пищеблока, создание входной группы и благоустройство прилегающей территории.