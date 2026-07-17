Обновление дворовых пространств начали в Мытищах

Работы по благоустройству общественных территорий активно продолжаются в городском округе Мытищи. Сейчас на Новомытищинском проспекте у дома 47, корпуса 1, 2 и 3, ведется обновление дорожной инфраструктуры.

Этим летом город Мытищи становится еще более комфортным и уютным для своих жителей. Сотрудники администрации округа особое внимание уделяют обновлению дворовых пространств, что является важной частью общего плана по улучшению городской инфраструктуры.

Строители демонтировали старые бордюры на Новомытищинском проспекте, а в ближайшее время здесь создадут новые удобные проезды, аккуратные пешеходные дорожки, выложенные плиткой. Рабочие обустроят современную парковку, что сделает передвижение по этому участку значительно более комфортным и безопасным.

Планируемый срок завершения всех работ установлен на 20 августа. Более подробную информацию о благоустройстве и полный адресной список объектов, которые подлежат ремонту, можно найти на официальном сайте.