Областные соревнования по настольному теннису прошли во Фрязине

Пресс-служба администрации городского округа Фрязино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Фрязино

В выходные во Фрязине прошли соревнования по настольному теннису, посвященные юбилею сотрудника «Истока» Кивы Джуринского. В них поучаствовало более 60 спортсменов.

Спортсмены из Ивантеевке, Щелкова, Ногинска, Королева, Сергиева Посада и Фрязина состязались на турнире по настольному теннису. Соревнования во Фрязине приурочили к 85-летнему юбилею сотрудника «Истока» Кивы Джуринского.

«На протяжении последних пяти лет мы проводим соревнования, посвященные выдающемуся специалисту, начальнику лаборатории ПТК-34, кандидату технических наук Киве Джуринскому. Он более 50 лет занимался настольным теннисом, является кандидатом в мастера спорта и чемпионом Московской области. Кроме того, он долгие годы преподавал в филиале РТУ МИРЭА в городе Фрязино и подготовил не одну сотню специалистов», — сказал организатор соревнований Алексей Пасынков.

В восьми группах за победу боролись 64 спортсмена. В каждой разыгрывали один комплект наград, медали вручал сам юбиляр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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