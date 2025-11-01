Областные соревнования по хоккею прошли в Раменском

Ледовая арена имени Лутченко в Раменском округе приняла участников областных соревнований по хоккею среди коллективов физической культуры. В турнире состязались воспитанники местной спортивной школы «Раменское» и хоккеисты команды «Витязь» из Наро-Фоминска.

Юные спортсмены с первых минут игры продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивный характер. Соревнования организовали для популяризации хоккея среди молодежи, привлечения детей и подростков к регулярным занятиям спортом, а также укрепления здоровья подрастающего поколения.

Победу с разгромным счетом 28:2 одержала команда из Раменского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 80-летием олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.