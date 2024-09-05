Областные соревнования по баскетболу среди девушек прошли в Мытищах

Отборочные соревнования Московской области к первенству России по баскетболу среди команд девушек 2009 года рождения завершились в Мытищах. Местная команда заняла 2-е место.

Турнир прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Мытищах. Команда местной спортшколы олимпийского резерва по баскетболу под руководством Татьяны Беляевой стала второй. Вскоре девушки представят Подмосковье на первенстве России.

Мытищинские баскетболистки обошли соперниц из Электростали, Люберец, Богородского округа и Серпухова, уступив только сборной из Видного.

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