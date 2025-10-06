Областные соревнования медицинских работников прошли в Дубне

Дубна впервые принимала «Большие гонки». В наукограде собралось рекордное число участников за всю 14-летнюю историю соревнований.

22 команды медиков со всего региона состязались во Дворце спорта «Радуга» в семи дисциплинах, среди которых были бои гладиаторов и сумо, лыжные гонки, полоса препятствий, эстафеты и другие виды. Участники доказали, что умеют не только побеждать болезни, но и преодолевать любые трудности и препятствия.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что такие соревнования позволяют немного отвлечься от работы, показать пациентам, что врачи и сами занимаются спортом.

«Мы понимаем, какая нагрузка сейчас лежит на системе здравоохранения. Уверен, участники „Больших гонок“ смогли отлично провести время в Дубне и подзарядиться, чтобы с новыми силами вернуться к пациентам», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Организатором соревнований выступила Дубненская больница совместно с Московской областной организацией профсоюза работников здравоохранения и при поддержке Министерства здравоохранения региона.