Областные соревнования ко Дню военного разведчика прошли в Серпухове

Традиционные военно-патриотические соревнования «Тропа разведчика» состоялись в Серпухове. На них приехали спортсмены из четырех муниципалитетов Подмосковья.

Участниками состязаний стали 40 команд из Серпухова, Протвина, Подольска и Чехова. Комплекс заданий разработал создатель клуба «Маргеловец» Константин Оболонков на основе испытаний для бойцов спецназа.

Курсантам предстояло преодолеть полосу препятствий. Ее протяженность составила свыше трех километров.

Они продемонстрировали свои умения в стрельбе из пневматических винтовок, преодолении «зараженного» участка местности и водной преграды, метании гранат, переноске раненых и мин.

Отметим, что соревнования проходят каждый год с 2017 года. С 2023 года «Тропу разведчика» проводят в память об инструкторе военно-патриотического центра «Маргеловец» в Серпухове, гвардии младшем лейтенанте Владимире Алексееве. Он ушел на СВО добровольцем и погиб при выполнении боевой задачи.

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