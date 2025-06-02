Областные семейные соревнования прошли в Ногинске

Богородский округ стал частью большого семейного праздника спорта и единства. На стадионе «Знамя» собрались 64 команды из 14 городских округов Подмосковья, а еще 2500 зрителей — на трибунах, чтобы поддержать участников.

Каждая семья преодолела полосу препятствий, приняла участие в эстафете «Союз -Аполлон», гигантском боулинге и состязании «Беличье колесо».

Глава Богородского округа Игорь Сухин вместе с секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым дали старт соревнованиям. Они поддержали самых юных участников и вручили им памятные подарки.

«Особенно радостно, что эти соревнования становятся хорошей традицией, объединяют поколения, дарят общие победы. Ребята гордятся успехами своих родителей, а папы и мамы снова ощущают себя детьми в веселых эстафетах. Именно в такие моменты рождается та самая семейная сплоченность, ради которой и проводится этот праздник», — отметил Игорь Сухин.

По итогам семья Куринских из Богородского округа заняла первое место. Серебро досталось семье Хариных, бронза — у семьи Дедковых. Еще девять семей забрали звания «Победитель» в различных номинациях.