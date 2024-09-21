Областной творческий фестиваль для детей прошел в Орехово-Зуеве

Второй фестиваль «Мир в наших руках» прошел в Morozoff-Hall в Орехово-Зуеве. На сцене выступили воспитанники инклюзивной творческой студии и социального центра.

Событие приурочили к международному дню мира. Свои номера представили ребята из студии инклюзивного танца «Шестое чувство», «Империи Ремесел» соццентра «Орехово-Зуевский» и «Добрых домов» Московской области.

Дети подготовили песни, танцы, стихотворения и актерские зарисовки. Всего на сцене выступили 60 участников.

«Этот концерт посвящен тому, чтобы сделать чуть добрее наш мир. Для ребят это самовыражение, реализация. Мы же в течение нескольких месяцев учим песни, танцуем, для того чтобы была их реализация, чтобы они друг другу показали, что они могут, что умеют, и чтобы самому себе доказали, что могут выйти на сцену», — сказала заместитель директора «Добрый дом „Орехово-Зуевский“ Мария Леонтьева.

Всем участникам фестиваля вручили дипломы.

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