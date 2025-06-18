Областной центр детского здоровья модернизируют в Люберцах

Стационарное отделение № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства капитально отремонтируют в Люберцах. Там обустроят комфортабельные двухместные палаты, а также увеличат количество операционных.
Строительная готовность объекта уже достигла 10%, сейчас там трудятся 56 специалистов и спецтехника. Работы начались в декабре прошлого года и продолжаются по нескольким направлениям. Так, в здании усилят перекрытия, обновят стены и потолки, обустроят кирпичные перегородки, заменят коммуникации.
В стационаре обустроят комфортабельные двухместные номера с индивидуальными санузлами, а в отделении анестезиологии-реанимации вдвое увеличат количество операционных. Кроме того, в подвале установят автоклав с утилизатором опасных отходов.
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