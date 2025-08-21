Областной танцевальный фестиваль прошел в Жуковском

В Жуковском прошел традиционный областной танцевальный фестиваль «Спас для всех нас». В Министерстве социального развития Подмосковья сообщили, что в мероприятии приняли участие 250 человек из 16 городов региона.

Фестиваль приурочили к трем православным праздникам — яблочному, медовому и ореховому спасам.

Зрители смогли насладиться народными, бальными и эстрадными номерами, исполненными местными коллективами.

Для гостей работали фотозоны, а также проводили мастер-классы. Танцевальными занятиями руководили дипломированные хореографы, победители и призеры международных конкурсов.

Благословение участникам мероприятия дал клирик Преображенского храма Жуковского протоиерей Александр Лыков.

«Фестиваль уже стал доброй традицией, объединяющей всех в вихре общего дружного танца! Вы только посмотрите, с какой теплотой встречаются коллективы в нашем дворце культуры! Как вдохновенно и артистично исполняют свои номера! Спасибо всем вам, дорогие! За ваш талант, за труд, за такие красивые костюмы, и за вашу любовь к такому непростому виду искусства, как танец!» — отметила директор социального центра «Раменский» Елена Каменкова.

Завершился фестиваль награждением участников памятными призами и дипломами, а в качестве приятных сюрпризов гостям вручили мед, яблоки и пироги — символы спасов.