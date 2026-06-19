Областной танцевальный фестиваль прошел в Люберцах

Во вторник, 16 июня, в городском округе Люберцы состоялся областной фестиваль «Танцуй от души!» для участников проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие». В этом году в нем приняли участие более 200 долголетов из 22 округов Московской области, самому возрастному участнику — 87 лет.

Городской округ Люберцы представлял коллектив «Ханума Дэнс» клуба «Активное долголетие». По итогам фестиваля люберчане награждены дипломом в номинации «Народный танец».

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил: «В нашем округе появилась добрая традиция — фестиваль „Танцуй от души“ для участников проекта губернатора Московской области „Активное долголетие“. Глядя на участников фестиваля, понимаешь, что они — лучшее доказательство того, что возраст — не помеха для творчества и самореализации». В люберецком «Активном долголетии» более 35,5 тысячи участников — по этому показателю Люберцы являются лидерами в Подмосковье. К концу года планируется увеличить число участников до 42 тысяч человек.