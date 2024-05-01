Областной субботник провели во всех микрорайонах Воскресенска | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 17:37 Областной субботник провели во всех микрорайонах Воскресенска

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В рамках акции добрых дел в Воскресенске прошел областной субботник. В нем приняли участие представители администрации, рабочие коммунальных служб, жители города и 43 машины спецтехники.

Глава городского округа Алексей Малкин поставил задачу покрасить бордюры и подготовить объекты до 9 мая, а также обратил внимание служб на своевременный вывоз мусорных мешков со всех участков, где провели субботники.

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Кроме уборки, в парке Кривякино в рамках «Дня добрых дел» жители голосовали за объекты благоустройства в Воскресенске, поучаствовали в экологических мастер-классах и полезных акциях. В рамках акции добрых дел высажены молодые деревья.

Главным событием дня стало торжественное открытие фонтанов, а артисты дома культуры «Хорлово» провели танцевальный флешмоб и дали старт новому сезону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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