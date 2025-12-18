Областной спортивный праздник пройдет в парках Дмитровского округа в выходные

Праздник под названием «Зимние рекорды» объединит 20 и 21 декабря всех, кто любит активный отдых и командный дух. Организаторы подготовили для гостей всех возрастов насыщенную программу активностей.

20 декабря центральной площадкой праздника станет парк имени Ивана Лямина в Яхроме. С 11:00 до 13:00 посетителей приглашают на активную разминку, в игровую зону для детей «Маленькие чемпионы» и зону зимних рекордов «Испытай себя». В 10:00 стартует спортивная разминка от СШОР «Динамо-Дмитров», а в 10:30 — спортивная эстафета для всех желающих. В парке будет оборудована фотозона, где можно сделать яркие снимки на память об этом дне.

В парке «Сосновый бор» 20 декабря в 15:00 театр «Большое гнездо» приглашает на развлекательную программу «Зимняя кутерьма», а в 15:30 пройдет интеллектуальный квиз «Зимние истории». 21 декабря в 15:00 в парке проведут семейную программу «Скоро Новый год» с конкурсами, играми и веселыми состязаниями. Также будет организован интеллектуальный квиз «Зимние старты».

«Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому абсолютно каждый может присоединиться к веселью и провести время с хорошим настроением», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.