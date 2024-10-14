Областной слет юных инспекторов движения завершился в Мытищах

В Мытищах завершился Московский областной слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2024», где 176 школьников из 44 команд продемонстрировали свои знания и навыки в области безопасности дорожного движения. На протяжении трех дней участники боролись за звание победителя и право представлять Подмосковье на всероссийском этапе конкурса.

Юные инспекторы, в возрасте от 10 до 12 лет, показали отличное знание правил дорожного движения, умение оказывать первую помощь, навыки ориентирования в дорожно-транспортной среде и мастерство фигурного вождения велосипеда. В этом году программа конкурса пополнилась новым элементом — фигурным вождением электросамоката, что вызвало особый интерес у участников.

Кроме того, команды представили творческие номера, посвященные пропаганде безопасного поведения на дорогах, демонстрируя креативный подход и глубокое понимание важности дорожной безопасности.

Подведение итогов и объявление победителей состоится в ближайшее время. Лучшие из лучших получат возможность представить Московскую область на всероссийском этапе конкурса, продолжая важную миссию по воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах среди молодежи.

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