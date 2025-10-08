Областной слет юных инспекторов движения открыли в Мытищах

В школе № 32 городского округа Мытищи прошло торжественное открытие 32-го Московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо». На протяжении трех дней свыше 200 детей в возрасте от 10 до 12 лет из 47 команд региона будут состязаться за звание лучших в области безопасности дорожного движения.

Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов выступил на торжественной церемонии с приветственным словом. Он отметил важность работы юных инспекторов и пожелал участникам удачи.

Собравшимся представили презентацию прошлогоднего слета и вручили сувениры. На сцене свои номера показали творческие коллективы.

После официальной части команды получили маршрутные листы и отправились на тематические станции. Ребята выполняли задания, связанные с теорией и практикой дорожного движения, оказанием первой медицинской помощи и управлением маломобильными транспортными средствами.

Отметим, что Всероссийский конкурс Юных инспекторов движения «Безопасное колесо» организуют Министерство просвещения и Министерство внутренних дел России. Мероприятие проводят для того, чтобы привлечь внимание детей к вопросам безопасного поведения на дорогах и для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.