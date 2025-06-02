Областной шахматный турнир прошел в парке Кривякино в Воскресенске

Ежегодно в округе организуют шахматный турнир «Воскресенский рапид». В этот раз игра объединила в парке Кривякино 48 юных шахматистов со всего Подмосковья.

Как рассказал руководитель структурного подразделения «Воскресенский шахматный клуб» Андрей Павлов, участниками турнира стали ребята от шести до 18 лет из Озер, Коломны, Егорьевска, Раменского и конечно Воскресенска.

«Приятно, что от гостей мы всегда слышим слова благодарности», — отметил Андрей Павлов.

Участница турнира Анастасия Зинякова поделилась, что интерес к шахматам ей привил дедушка.

«На протяжении десяти лет интерес не угасает, игра приносит мне большое удовольствие», — добавила Анастасия Зинякова.

Отметим, что в парке Кривякино обустроили фотозону с огромными шахматными фигурами. Помимо этого, там провели олимпиаду по ментальной арифметике и мастер-класс по изготовлению книжных закладок.