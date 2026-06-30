Областной семейный фестиваль «Рябинушка» пройдет в Коломне

3 и 4 июля на Соборной площади уже в третий раз пройдет областной семейный фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Главная идея праздника — напомнить о важности семейных уз, уважении к старшим и бережном отношении к народным традициям.

Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа. В рамках фестиваля запланированы выступления творческих коллективов, концерт с участием приглашенных артистов, интерактивные игры и мастер-классы. Желающие смогут освоить азы деревянной резьбы и росписи, попробовать себя в лоскутном шитье, изготовлении богородской игрушки, создании украшений и плетении кос. Для тех, кто хочет сохранить яркие мгновения, откроются тематические фотозоны.

Особое внимание в этом году уделено парам, отмечающим бриллиантовую и железную свадьбы, это 60 и 65 лет совместной жизни, а также трудовым династиям, где профессия становится фамильным достоянием.

В прошлом году за два дня проведения фестиваля Коломну посетили около 12 тысяч участников и гостей, а главными героями мероприятия стали многодетные семьи Подмосковья.

Вход на все мероприятия фестиваля будет свободный.