Областной проект для школьников «Пора все знать» запустили в Балашихе

На базе Московского областного перинатального центра в Балашихе реализуется информационно-просветительский проект «Пора все знать». Его цель — повышение информированности молодежи о сохранении здоровья и формирование традиционных семейных ценностей.

Проект представляет из себя цикл из четырех тематических занятий, рассчитанных на учеников от 12 до 16 лет. В настоящее время лекции проводятся для девятиклассников школы № 20 городского округа Балашиха. Наставниками выступают опытные врачи и специалисты перинатального центра, прошедшие специальную подготовку и обучение для работы с подростками.

Основная цель проекта — познакомить школьников с современными здоровьесберегающими технологиями и методами укрепления физического и психического здоровья. Кроме того, проект стремится помочь подросткам лучше понимать важность семьи и гармоничных взаимоотношений в жизни человека.