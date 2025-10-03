Областной проект для школьников «Пора все знать» запустили в Балашихе
На базе Московского областного перинатального центра в Балашихе реализуется информационно-просветительский проект «Пора все знать». Его цель — повышение информированности молодежи о сохранении здоровья и формирование традиционных семейных ценностей.
Проект представляет из себя цикл из четырех тематических занятий, рассчитанных на учеников от 12 до 16 лет. В настоящее время лекции проводятся для девятиклассников школы № 20 городского округа Балашиха. Наставниками выступают опытные врачи и специалисты перинатального центра, прошедшие специальную подготовку и обучение для работы с подростками.
Основная цель проекта — познакомить школьников с современными здоровьесберегающими технологиями и методами укрепления физического и психического здоровья. Кроме того, проект стремится помочь подросткам лучше понимать важность семьи и гармоничных взаимоотношений в жизни человека.
«Мы стараемся говорить с ребятами открыто и доступно, чтобы эти знания стали для них опорой в будущем. Проект „Пора все знать“ — это не лекции в привычном смысле. Наши специалисты создают пространство для диалога, где школьники могут задать любые вопросы и получить честные, профессиональные ответы», — рассказали в Московском областном перинатальном центре.
Занятия охватывают широкий спектр тем, включая основы здорового образа жизни, половое воспитание, вопросы семейной гармонии и взаимопонимания. Важной частью программы является театрально-психологическое пространство, где ребята через игровые формы учатся взаимодействию и развитию навыков общения.